MLB／洋基傷兵+1 勒梅休打擊率破4成卻扭傷拇指

洋基傷兵名單再添一名大將，目前以打擊率4成11居美聯打擊王的勒梅休（DJ LeMahieu）左手拇指扭傷，進入傷兵名單，但已足夠讓洋基鬆口氣。

總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我們昨晚本來擔心最糟糕的情況出現，但結果是扭傷，不是骨折，我稍微鬆了口氣。」

洋基上周接連將史丹頓（Giancarlo Stanton）和賈吉（Aaron Judge）放進傷兵名單，但這波受傷潮還沒結束，勒梅休緊接著出現傷情。

布恩表示，勒梅休將先尋求第二意見，再決定採取何種治療方式，因此暫無歸隊時程表。

「幾年前，他的同一個受傷位置骨折了。」布恩表示，他預期勒梅休這次不需進行手術。「他並非骨折，我們希望醫生看到的結果，和我們看到的一樣。」

因右小腿拉傷進入傷兵名單的賈吉，則是透露自己的傷勢已無大礙，無奈現在人在傷兵名單，所以無法出賽，「老實說，我現在感覺超好，我當時也試著求他們給我幾天休息就好，不需要放進傷兵名單。」

布恩對此表示，不後悔將賈吉放進傷兵名單，「我很清楚他的個性，知道他想拚，上了場就會拿出全力，所以我覺得這是個簡單的決定，避免小傷成了大問題。」