前兩次奪冠都大爆冷門 恐怖馬林魚又來了嗎？

「為什麼馬林魚戰績暫居國聯東區第一？」「因為他們少了陳偉殷。」這雖然只是一句玩笑話，但這隻被視為國聯東區甚至是全大聯盟陣容最爛的球隊的確在季初打出一波六連勝——而且全部在客場。更神奇的是，由於多達18位球員及兩名教練病毒檢測被檢出陽性反應，為此馬林魚不僅被迫停賽超過一週，還一口氣將13名球員送上傷兵名單。其中除了去年入選明星賽的王牌投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、二號先發投手史密斯（Caleb Smith）及先發游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）外，甚至還有多達八名後援投手，逼得馬林魚四處找投手湊人數應急。但即便如此，馬林魚仍能登上國東首位的寶座，成了這個詭異球季的一大奇景。

身為大聯盟最早出現大量球員感染新冠肺炎的球隊，馬林魚只能靠著一支雜牌軍來應戰，但竟然目前還能在國聯東區火藥庫排名第一，讓人大感驚奇！ 美聯社

眾所周知，馬林魚一向是隻擺爛沒有底限的「奇葩」球隊。過去他們曾兩次成功速成打造冠軍隊，才剛成軍五年就拿下隊史首座冠軍創了紀錄（後來被響尾蛇打破）。隔年卻馬上砍掉重練，戰績從隊史最多的92勝跌到隊史最爛的108敗。但僅僅間隔六年，馬林魚就又一次跌破眾人眼鏡，在2003年世界大賽力克如日中天的洋基拿下第二冠，羨煞已連續71年未奪冠的印第安人、創隊至今一冠難求的遊騎兵（已建軍59年）、釀酒人與教士（都是51年）以及寫下北美四大職業運動連續最多季未進季後賽的水手（43年）等一干球隊。

當年世界大賽慘遭馬林魚爆冷「毒手」的洋基超級明星游擊手基特（Derek Jeter）在成為馬林魚新任老闆後，似乎也想依樣畫葫蘆，學習前任老闆們「蹲得超低方能跳高」的作風。而且變本加厲的基特送走的不只是主力，更是像史丹頓（Giancarlo Stanton）、葉力奇（Christian Yelich）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）這種MVP等級的球員。正當所有人都把馬林魚看成笑話，就連邁阿密球迷都恥於進場——馬林魚已連續兩季平均每場進場人數只有五千人的當下，肆虐全球的疫情卻給馬林魚帶來另一個柳暗花明的大轉機。

馬林魚CEO基特這幾年砍人不遺餘力，終於讓球隊成為超低薪的球隊，團隊總薪資約3150萬美元，其中28人名單總薪資只有1100萬美元不但是全大聯盟最低，也只有洋基或費城人的1/5不到。但是如果他去年不砍掉陳偉殷，今年疫情可以幫他多省下1300萬美元以上的薪資，真是人算不如天算，天佑陳偉殷。 美聯社

球季一開始，聯盟排給馬林魚的賽程就是一連串的客場征戰——反正對他們來說主場也跟客場沒兩樣？結果才打了一半，馬林魚全隊上下就有多人感染病毒無法上場，只得派出9位菜鳥初試身手，甚至讓從未上過大聯盟的兩名新人——30歲的艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）以及去年才升上3A的哈里森（Monte Harrison）擔任先發二壘手及中外野手。更神奇的是在作客大都會主場首戰中，投手戰力已經捉襟見肘的馬林魚還趕鴨子上架，讓僅有1A以下出賽經驗的菜鳥投手梅希亞擔任先發，結果梅西亞雖然只投了2.1局，但飆出6次三振，僅僅被大都會一壘手史密斯（Dominic Smith）轟出一發陽春全壘打失一分，最後馬林魚以4:3險勝。而上一位從未在2A以上出賽過就直升大聯盟的馬林魚投手正是不幸在2016年駕船失事英年早逝的新人王費南德茲（Jose Fernandez）。

馬林魚緊急找來1A等級的菜鳥投手梅希亞擔任先發，結果初生之犢不畏虎，他竟然能投了2局還飆出6K！ 美聯社

陣容明明殘破不堪，馬林魚為何反而異軍突起連勝不止？當然，首先因為球員染病被迫停賽的關係他們目前只打了14場球，全聯盟只有也因相同原因延賽更多場的紅雀（4勝3敗）比他們少。除了14場比賽畢竟只是小樣本外，其中又有4場是面對最近兩年跟他們一樣在比爛而且更爛的金鶯。但別忘了，在跟馬林魚交手前，金鶯開季的5勝3敗戰績同樣出人意料，而且最近跟馬林魚一樣在客場打出一波六連勝的他們如今還更上層樓，戰績上升到12勝8敗。唯一能讓金鶯感到「苦手」的正是在客場四連戰橫掃他們的馬林魚。

金鶯不但「好心地」4連敗給馬林魚，讓人手不足的馬林魚立刻穩住陣腳，而且金鶯接下來立刻橫掃和馬林魚同區的國民和費城人各3場，馬林魚真該頒給「惠我良多」的匾額給金鶯。 美聯社

其次雖說馬林魚是臨時拼湊的雜牌軍，但他們的守備表現卻十分出色。目前他們的進階守備數據UZR是2.0，依出賽場次換算下來在全大聯盟排名第二，僅次於暫居美聯中區首位的雙城。在隊友優異守備的加持下，馬林魚投手不論先發或後援都投出相當不錯的成績。暫代一號先發的羅培茲（Pablo Lopez）出賽3場都至少投滿5局拿下2勝1敗，16局投球就飆出19次三振，最近一次面對強敵勇士還力撐6局投出8K無四死的好球。二月才跟馬林魚簽約的老將金茲勒（Brandon Kintzler）重拾當年明星終結者身手，連續三場救援成功並拿下一勝。牛棚中多位老球皮也都有不錯的表現，包括同樣是二月才被簽下的前光芒救援王巴克斯柏格（Brad Boxberger，防禦率3.00）、更晚直到六月底才加盟馬林魚的文森（Nick Vincent）以及從洋基交易來的塔普雷（Stephen Tarpley）。目前馬林魚的團隊防禦率3.89暫居大聯盟第7，整個國聯也就只有超級豪門道奇跟只打了7場比賽的紅雀防禦率比他們低。

馬林魚三年級生羅培茲投手下丘守備動作紮實，他今年出賽3場表現優異，目前暫時成為球隊中的王牌先發。 美聯社

就靠守備基本功、名不見經傳的菜鳥與一群浪人老球皮適時的表現，馬林魚打出亮眼的成績。未來馬林魚能走得多遠？相信仍舊沒有太多人看好。但別忘了，17年前的馬林魚同樣是在不被看好的情況下，開季打出20勝29敗掉到國聯東區墊底後，強力反彈拿下外卡並且在季後賽連克兩隻百勝球隊巨人及洋基拿下冠軍；23年前的馬林魚也一樣以外卡之姿連過當年兩大強豪勇士及印地安人捧回隊史首冠。隨著傷兵名單上的球員康復回歸戰線，加上季後賽名額增加到16隊，這一季的馬林魚的確有可能重演當年的驚奇。總歸一句，在這個什麼都有可能發生的奇葩球季，不論發生什麼，都不必感到意外。