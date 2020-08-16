MLB／老虎隊先發空缺 外媒預測兩人不含江少慶

老虎隊今天把先發投手諾瓦（Ivan Nova）放進傷兵名單，先發輪值出現空缺，當地媒體「MLive」看好卡斯楚（Anthony Castro）、賈西亞（Rony Garcia）會是備案。

在諾瓦缺陣之下，老虎隊剩下的先發投手依序為波伊德（Matt Boyd）、譚波（Spencer Turnbull）、富爾默（Michael Fulmer）與亞歷山大（Tyler Alexander），五號先發出現空缺。

雖然外界認為老虎隊會藉此拉上超級新人麥茲（Casey Mize），不過「MLive」認為，因諾瓦下放後而被拉上大聯盟的卡斯楚，以及另一名新人賈西亞機會較大，老虎隊可能傾向將麥茲留在托利多（Toledo）訓練基地。

台灣投手江少慶也是老虎隊訓練基地，作為陪練隊的一員，夏訓階段的好表現搏得不少注意，不過並未被「MLive」列入這次的可能人選之一。