MLB／勒梅休扭傷拇指 洋基戰力大打折
洋基隊今天以11：5擊敗紅襪隊，不過星光閃閃的傷兵名單恐怕又要多添一人，勒梅休（DJ LeMahieu）打擊時扭傷左手拇指，比賽中間提前退場，初步診斷無大礙，但是否放進傷兵名單仍待後續檢測確認。
洋基二壘手勒梅休在第4局面對紅襪隊投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）時揮棒落空，也因此扭傷拇指，雖然堅持打完該打席，也多守了一局，不過6局時仍被替換下場。
洋基隊表示，勒梅休的傷勢在X光檢測後沒有大礙，不過仍有待其他後續檢測，暫不排除放進傷兵名單的可能性。
勒梅休去年3成27打擊率，26轟，102打點的成績已是球隊重要戰力，今年開季18場出賽，更繳出4成29打擊率，30安，2轟，8打點的成績。
洋基日前已有史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）陸續缺陣，若勒梅休也進入傷兵名單，對洋基戰力是一大損失。
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