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MLB／洋基桑契斯連3場開轟 打線爆發賞紅襪6連敗

中央社 / 紐約15日專電
洋基桑契斯連3場開轟。 路透
洋基桑契斯連3場開轟。 路透

美國職棒大聯盟紐約洋基今天打線爆發，揮出3發全壘打，捕手桑契斯連3場開轟，4局的2分砲奠定勝基，洋基以11比5擊敗來訪的波士頓紅襪隊，潰不成軍的紅襪苦吞6連敗。

兩隊4連戰第2場比賽在洋基球場開打，效力紅襪的林子偉未獲上場機會，隨隊征戰紐約連兩場坐板凳。

洋基延續昨晚10比3大勝氣勢，厄謝拉（Gio Urshela）1局下從紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）手中揮出2分砲，洋基先馳得點。

紅襪3局上發動反攻，馬丁尼茲（J.D. Martinez）在得點圈有人時敲安，助球隊扳平比數。波賈茲（Xander Bogaerts）隨後從洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）手中揮出陽春砲，紅襪3比2超前。

洋基不甘示弱，桑契斯（Gary Sanchez）4局下轟出左外野方向2分砲，開季後陷入低潮的他連3場開轟，助洋基要回領先。

洋基乘勝追擊，弗瑞茲爾（Clint Frazier）6局下轟出3分砲，賈納（Brett Gardner）隨即補上一支二壘安打，將紅襪本季最倚重的伊佛迪打下場。韋德（Tyler Wade）緊接著敲安，把盜上三壘的賈德納送回本壘，洋基8比3領先。

單場3安的佛瑞澤7局下再度建功，在滿壘有人時敲出帶有2分打點的安打。賈德納隨後擊出高飛犧牲打，洋基領先擴大到8分。

紅襪9局下靠佛度戈（Alex Verdugo）陽春砲與皮拉（Kevin Pillar）三壘安打追回2分，無力扭轉戰局。紅襪全隊即使敲11支安打，與洋基平分秋色，仍因投手戰力崩盤而吞下本季最長的6連敗。

洋基拉出4連勝，對戰紅襪取得8連勝。但近況極佳的勒梅休（DJ LeMahieu）因左手大拇指扭傷提前退場，確切傷勢不明。史丹頓（Giancarlo Stanton）與賈吉（Aaron Judge）相繼進入傷兵名單後，洋基再傷一員大將，戰力拉警報。

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