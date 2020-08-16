MLB／本季三振王 印地安人畢柏對老虎7局11K

印地安人隊投手畢柏（Shane Bieber）的飆K之旅持續中，今天對上老虎隊，先發7局就送出11次三振，僅被敲3支安打，無失分，幫助球隊以3：1獲勝，印地安人隊也拿下對戰老虎的19連勝。

本季前5場先發，畢柏拿下4勝0敗，防禦率1.30，而且合計34.2局送出54次三振，平均每九局可送出14K，三振數暫居本季投手之冠。

而單季前5戰就送出54次三振，畢柏已經創下隊史紀錄，在大聯盟史上與1973年的萊恩（Nolan Ryan）、2001年馬丁尼茲（Pedro Martinez）並列第三，最多的是1978年萊恩的59K，第二是「巨怪」強森（Randy Johnson）1999年的55K。

畢柏表示，此戰與捕手彼此都進入很好的節奏，「一開始以曲球為主，再加上一點滑球，用速球讓打者遠離本壘板，中間局數有找到很好節奏。」

根據記錄，畢柏除了上述球種，還丟了卡特跟變速，總教練法蘭柯納（Terry Francona）就說：「他能夠把任何球種，丟到想要的任何位置。」