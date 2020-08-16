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MLB／紅人球員確診 第三支因疫情停賽球隊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
紅人隊指定打擊大衛森。美聯社
紅人隊指定打擊大衛森。美聯社

紅人隊成為第三支因為球員確診而需停賽的球隊，大聯盟今天宣布，由於紅人隊球員出現新冠肺炎確診案例，今起紅人與海盜隊的兩場比賽延賽。

馬林魚和紅雀隊日前都因爆發大規模群聚感染而停賽，紅雀隊今天復賽後，兩隊都已回到球場，不過紅人隊卻傳出一名球員確診，大聯盟表示，延賽是為了進行後續的檢測以及接觸追蹤。

紅人隊指定打擊大衛森（Matt Davidson）在開幕戰打完後，發現先前檢測結果出現新冠肺炎陽性反應，被列入傷兵名單，不過後續測試中測試為陰性。

在今天之前，紅人隊是國聯中區唯一未因新冠肺炎而延賽的球隊，如今宣告破功，而根據USA Today 記者奈登賈爾（Bob Nightengale）的統計，大聯盟已經連續20天至少有1場比賽因疫情延賽。

紅人 大聯盟 紅雀

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