MLB／替補打出第一戰績 馬林魚染疫球員將歸隊

馬林魚隊爆發群聚感染後，終於有好消息，多數染疫球員經大聯盟的復職委員會確認康復，獲得重返球場的資格，馬林魚隊今天宣布此事，也將儘快安排球員重新開始訓練備戰。

馬林魚隊不少隊職員在7月底爆發新冠肺炎感染，因此將17名球員都放進傷兵名單中，也將7場比賽延後，名單中包括投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）以及8名後援投手，都在開幕戰名單中。

由於康復球員歸隊後，還需時間訓練，球隊安排他們到佛羅里達春訓基地展開練習，預計至少要到8月29日後，才有機會回到大聯盟。

對馬林魚隊來說，另一項煩惱的議題是，在這17名球員缺陣期間，透過交易、簽下被釋出球員以及內部補強等方式，好不容易拼湊出的這群替補戰力，卻演出電影「十全大補男」的劇情，帶領球隊打出國聯東區第一的戰績。