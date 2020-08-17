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MLB／今日戰績表 國聯龍頭道奇轟天使拉出5連勝
MLB今日戰績表
光芒 3:2(7局延長至9局) 藍鳥
光芒 7:5(7局延長至8局) 藍鳥(雙重戰)
印地安人 8:5 老虎
國民 6:5 金鶯
大都會 2:6 費城人
海盜 (延賽) 紅人
勇士 4:0 馬林魚
紅雀 2:7 白襪
水手 3:2 太空人
皇家 2:4 雙城
釀酒人 6:5 小熊
遊騎兵 6:10 洛磯
運動家 15:3 巨人
教士 4:5 響尾蛇
道奇 8:3 天使
紅襪 洋基
MLB明日賽程
05:15 紅雀 vs. 小熊
07:05 藍鳥 vs. 金鶯
07:10 國民 vs. 勇士
07:10 大都會 vs. 馬林魚
08:10 老虎 vs. 白襪
08:10 皇家 vs. 雙城
08:15 小熊 vs. 紅雀
09:05 教士 vs. 遊騎兵
09:10 洛磯 vs. 太空人
09:40 運動家 vs. 響尾蛇
09:40 巨人 vs. 天使
09:40 水手 vs. 道奇
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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