MLB／今日戰績表 釀酒人延長10局擊退小熊

紅襪小將阿勞茲（Jonathan Arauz）近期打擊升溫，恐限縮林子偉上場時間，甚至降低林子偉爭取先發機會。 巴拿馬出身的阿勞茲，2014年被費城人簽下，隔年送至太空人，該年休賽季由紅襪從規則

2020-08-15 17:16