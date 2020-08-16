MLB／今日戰績表 釀酒人延長10局擊退小熊
MLB今日戰績表
紅雀 5:1(7局) 白襪
紅雀 6:3(7局) 白襪(雙重戰)
皇家 2:4(7局) 雙城
皇家 4:2(7局) 雙城(雙重戰)
釀酒人 6:5(10局)小熊
海盜 (延賽) 紅人
大都會 費城人
印地安人 老虎
勇士 馬林魚
光芒 藍鳥
國民 金鶯
水手 太空人
紅襪 洋基
運動家 巨人
教士 響尾蛇
遊騎兵 洛磯
道奇 天使
MLB明日賽程
01:00 印地安人 vs. 老虎
01:05 國民 vs. 金鶯
01:05 大都會 vs. 費城人
01:10 海盜 vs. 紅人(延賽)
01:10 勇士 vs. 馬林魚
02:10 紅雀 vs. 白襪
02:10 水手 vs. 太空人
02:10 皇家 vs. 雙城
02:20 釀酒人 vs. 小熊
03:07 光芒 vs. 藍鳥
03:10 遊騎兵 vs. 洛磯
04:05 運動家 vs. 巨人
04:10 教士 vs. 響尾蛇
04:10 道奇 vs. 天使
07:00 紅襪 vs. 洋基(民視、FOX體育1、3台)
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言