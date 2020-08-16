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MLB／今日戰績表 釀酒人延長10局擊退小熊

聯合新聞網 / 整理
釀酒人隊賈西亞(左)擊出致勝安，與隊友葉力奇慶祝。 法新社
釀酒人隊賈西亞(左)擊出致勝安，與隊友葉力奇慶祝。 法新社

MLB今日戰績表

紅雀 5:1(7局) 白襪

紅雀 6:3(7局) 白襪(雙重戰)

皇家 2:4(7局) 雙城

皇家 4:2(7局) 雙城(雙重戰)

釀酒人 6:5(10局)小熊

海盜 (延賽) 紅人

大都會 費城人

印地安人 老虎

勇士 馬林魚

光芒 藍鳥

國民 金鶯

水手 太空人

紅襪 洋基

運動家 巨人

教士 響尾蛇

遊騎兵 洛磯

道奇 天使

MLB明日賽程

01:00 印地安人 vs. 老虎

01:05 國民 vs. 金鶯

01:05 大都會 vs. 費城人

01:10 海盜 vs. 紅人(延賽)

01:10 勇士 vs. 馬林魚

02:10 紅雀 vs. 白襪

02:10 水手 vs. 太空人

02:10 皇家 vs. 雙城

02:20 釀酒人 vs. 小熊

03:07 光芒 vs. 藍鳥

03:10 遊騎兵 vs. 洛磯

04:05 運動家 vs. 巨人

04:10 教士 vs. 響尾蛇

04:10 道奇 vs. 天使

07:00 紅襪 vs. 洋基(民視、FOX體育1、3台)

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人 疫情

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