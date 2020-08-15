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MLB／小將阿勞茲打擊升溫 林子偉上場時間恐再限縮

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪小將阿勞茲打出好表現，林子偉上場時間恐受影響。 路透社
紅襪小將阿勞茲打出好表現，林子偉上場時間恐受影響。 路透社

紅襪小將阿勞茲（Jonathan Arauz）近期打擊升溫，恐限縮林子偉上場時間，甚至降低林子偉爭取先發機會。

巴拿馬出身的阿勞茲，2014年被費城人簽下，隔年送至太空人，該年休賽季由紅襪從規則五選秀撿走，今年前最高打到小聯盟2A。上大聯盟後，阿勞茲無意外進入撞牆期，首4場比賽，合計9打數沒有任何安打，直至本月10日才破蛋。

這支安打也成為阿勞茲表現轉捩點，近4場比賽14打數就有8支安打，今天對洋基更第6次先發，排第9棒鎮守二壘。阿勞茲表現升溫，美媒《The Providence Journal》就撰文點出，阿勞茲能夠防守二壘、三壘以及游擊，一開始雖被視為工具人，但漸漸打出影響力。

此外，阿勞茲比起林子偉更具優勢，主要原因在於左右開弓的能力，讓紅襪能有更彈性的打線安排。不只媒體肯定阿勞茲的進步，紅襪教頭羅尼克（Ron Roenicke）同樣讚許阿勞茲的好表現，另透露只要誰表現好，就會讓誰上場，或許在暗示林子偉要上緊發條打出好表現，以免與機會失之交臂。

太空人 巴拿馬

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