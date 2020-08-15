MLB／打虎高手！ 印地安人對戰老虎18連勝

印地安人今日對上老虎，開局由雷耶斯（Franmil Reyes）2分砲領銜，印地安人打線陸續敲長打痛扁對手，最終印地安人以10:5擊退老虎，拿下對戰18連勝。

印地安人此役開局，先靠著雷耶斯2分砲開啟打擊攻勢，4局上包含桑塔納（Domingo Santana）3分全壘打在內，又添6分，比賽便已毫無懸念，最終印地安人就以10:5贏球，取得對戰老虎18連勝，追平洋基對金鶯的18連勝紀錄，至於對戰單一球隊連勝紀錄保持者，為1969年至1970年間金鶯對皇家寫下的23連勝。

本場開局就開轟的雷耶斯，復賽之初打擊手感、狀況並不如今天火燙，開幕戰至美國時間8月6號前，壞球追打率達34%，經過調整並放慢打擊節奏，雷耶斯自8月7日起壞球追打率降至25.6%。

雷耶斯對此就表示：「賽季一開始，我幾乎每球都會試著打，但那時候我還不知道我的打擊重心是中偏右，調整之後，我就有轟出一些球了，很多嘗試的揮棒也有打到球，我最後也順利找回打擊的節奏。」

雷耶斯的回穩，對印地安人是不可多得的好消息。在本場比賽前，印地安人的打線平均打擊率只有0.195，整體攻擊指數也僅0.596，場均得分更只有3.3分，雷耶斯此役的2分砲可說是即時雨。