MLB／「星二代」比切特連4場開轟 藍鳥讚領導能力

藍鳥主場迎戰光芒，打線手感燙到不行，6局下單局3響，全場狂轟猛炸6支全壘打，「星二代」二年級生比切特（Bo Bichette）更是連4場開轟，終場藍鳥以12:4啄退光芒。

1局上光芒以一支2分砲先馳得點，2局上再添1分取得3:0領先。藍鳥下半局即時回應，泰萊斯（Rowdy Tellez）敲2分砲還以顏色，4局下畢吉歐（Cavan Biggio）再補一支陽春砲扳平比數至3:3。6局下藍鳥更是火力全開，包含比切特三分砲在內，單局狂灌3轟，一舉將光芒打趴，最終藍鳥也以12:4輕取對手。

藍鳥本場勝利主角，自然是近期連4場開轟的比切特，事實上他近況火熱，此役後打擊率來到0.356，整體攻擊指數也高達1.065。此外，他近7戰場均至少一支長打加一打點，讓他成為自1920年官方將打點納入統計數據以來，首名達標的游擊手。

比切特的明星級演出，讓總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）直呼比切特有朝一日會成為球星，表示：「這正是我看到的，我很愛他的天賦，他的比賽強度。對於一個年輕球員來說，他是天生的領導者。他正在做他擅長的事，也是一個球星會做的事。」

外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）也對小老弟讚不絕口，坦言比切特接連開轟鼓舞球隊士氣，讓陣中其他球員也盡力想要對球隊有所貢獻。