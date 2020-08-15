MLB／克蕭退場後敲安 大谷翔平追平新庄剛志215安

天使隊二刀流好手大谷翔平今天以第五棒、指定打擊身分出賽，前三打席被道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）完全壓制，直到9局換投後終於敲出二壘打，也以生涯215安，與新庄剛志並列日籍球員安打榜第十名。

今天不僅大谷翔平對克蕭沒轍，天使隊全隊也僅瑞登（Anthony Rendon）從克蕭手中敲出1安，是一發陽春砲，不過克蕭投7局也僅失這1分，還送出6次三振，讓天使最終以4：7敗給道奇隊。

大谷今天首打席開始面對克蕭，2局下先敲出二壘滾地形成雙殺，第5、第7局也都是滾地出局，直到9局下，面對後援投手崔能（Blake Treinen），敲出左外野二壘打，並靠著隊友的二壘打回來得分。

大谷翔平總計4打數1安打，相隔10打席再度敲安，打擊率來到2成14，生涯第三年，累積215安、44轟、133打點、24次盜壘，都可排進大聯盟日籍球員前十名。

新庄剛志從2001年開始，三年大聯盟生涯，303場出賽、876打數，敲出215安，大谷則用了224場、766打數追上，不過距離前一名田口壯的382安，還有不小差距。