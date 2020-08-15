MLB／紅雀染疫遭批評 教頭席爾特：球隊從未踰矩

紅雀因隊內爆出疫情缺賽大半，目前積極備戰重返賽場，這對期間受到不少輿論批評，但總教練席爾特（Mike Shildt）信任子弟兵，表示沒有人做任何踰矩的事。

席爾特今日受訪時鄭重聲明：「我可以很有自信地告訴你，指控球隊做出任何踰矩、過份的事情是相當不負責任的行為。換言之，這些都是不確切、不實的指控。」

不過席爾特也表示球隊日後會更謹慎行事，不會再允許球員在場上有肢體接觸，更注重休息區的清潔，盡量減少待在球場內的時間，以免與他對產生更多的接觸。

礙於復賽至今只打了5場比賽，紅雀之後復出將先在芝加哥進行3場雙重賽。面臨多名球員確診的窘境，紅雀陸續從備用訓練基地召回球員，其中包含頭號潛力卡爾森（Dylan Carlson）。

席爾特也已安排好投手先發名單，明日首場雙重賽首場將由韋恩萊特（Adam Wainwright）掛帥，第二場將由數名後援投手合力吃局數。後續的賽事將派出哈德森（Dakota Hudson）、金廣鉉，至於美國時間週三則是王牌弗萊赫提（Jack Flaherty）掛帥。