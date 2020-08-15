MLB／今日戰績表 克蕭好投、貝林傑雙響助道奇勝天使

秋山翔吾本季跨洋加入紅人挑戰大聯盟，在日職洋聯金手套5連霸的他，今日對海盜兩度上演「蜘蛛人」式的美技接殺，讓主播數度驚呼。 此役5局下2出局2人上壘的情況下，海盜打者弗瑞茲爾（Adam Fraz

2020-08-14 16:11