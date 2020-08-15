MLB／今日戰績表 克蕭好投、貝林傑雙響助道奇勝天使
MLB今日戰績表
光芒 4:12 藍鳥
紅襪 3:10 洋基
大都會 5:6 費城人
印地安人 10:5 老虎
海盜 1:8 紅人
勇士 2:8 馬林魚
國民 15:3 金鶯
皇家 vs. 雙城 (因雨延賽)
釀酒人 4:3 小熊
遊騎兵 3:2 洛磯
水手 1:11 太空人
道奇 7:4 天使
教士 1:5 響尾蛇
運動家 8:7(10局) 巨人
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
01:10 紅雀 vs. 白襪
04:10 紅雀 vs. 白襪(雙重戰)
01:35 皇家 vs. 雙城
04:35 皇家 vs. 雙城(雙重戰)
03:20 釀酒人 vs. 小熊
06:05 大都會 vs. 費城人
06:10 印地安人 vs. 老虎
06:10 海盜 vs. 紅人
06:10 勇士 vs. 馬林魚
06:37 光芒 vs. 藍鳥
07:07 紅襪 vs. 洋基 (FOX體育1、3台，民視)
07:07 運動家 vs. 巨人
07:10 水手 vs. 太空人
07:35 國民 vs. 金鶯
08:10 遊騎兵 vs. 洛磯
08:10 教士 vs. 響尾蛇
09:40 道奇 vs. 天使
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言