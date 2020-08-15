MLB／確診球隊+1 紅人也傳球員檢測呈陽性
大聯盟又傳出一隊淪陷，紅人一名球員確診新冠肺炎，明天與海盜之戰是否如期舉行還有未知數。
今年球季在疫情開打，確診案例頻傳，以馬林魚和紅雀隊最嚴重，都爆發大規模群聚感染，明天紅雀終於要復賽，卻可能有另一隊要從賽程中暫時消失。
The Athletic網站記者羅森索（Ken Rosenthal）寫道，「消息指出，有一名紅人球員確診新冠肺炎，球隊今天才剛擊敗海盜，明天將繼續作東出戰海盜，但現在比賽能否打得成還不確定。」
馬林魚先前共21人確診，18人為球員，賽程中斷11天後才恢復出賽，紅雀則有16人確診，含9名球員，停賽16天後將於明天復工，將下來將面臨魔鬼賽程，才能消化完60場賽季。
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