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MLB／確診球隊+1 紅人也傳球員檢測呈陽性

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MLB／確診球隊+1 紅人也傳球員檢測呈陽性

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟又傳出一隊淪陷，紅人一名球員確診新冠肺炎，明天與海盜之戰是否如期舉行還有未知數。 路透社
大聯盟又傳出一隊淪陷，紅人一名球員確診新冠肺炎，明天與海盜之戰是否如期舉行還有未知數。 路透社

大聯盟又傳出一隊淪陷，紅人一名球員確診新冠肺炎，明天與海盜之戰是否如期舉行還有未知數。

今年球季在疫情開打，確診案例頻傳，以馬林魚紅雀隊最嚴重，都爆發大規模群聚感染，明天紅雀終於要復賽，卻可能有另一隊要從賽程中暫時消失。

The Athletic網站記者羅森索（Ken Rosenthal）寫道，「消息指出，有一名紅人球員確診新冠肺炎，球隊今天才剛擊敗海盜，明天將繼續作東出戰海盜，但現在比賽能否打得成還不確定。」

馬林魚先前共21人確診，18人為球員，賽程中斷11天後才恢復出賽，紅雀則有16人確診，含9名球員，停賽16天後將於明天復工，將下來將面臨魔鬼賽程，才能消化完60場賽季。

海盜 紅雀 馬林魚

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