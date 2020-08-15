MLB／超狂跨季20連勝 洋基教頭讚柯爾地表最強

九年3.24億美元簽下的投手，果真不同凡響，洋基柯爾（Gerrit Cole）今天面對紅襪，先發7局只被敲出4安打，因為一發陽春砲丟掉1分，送出8次三振，洋基以10：3大勝，柯爾推進本季4勝0敗、跨季例行賽20連勝。

從柯爾身上看到什麼？洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「比賽中的最強投手，這就是你們所看到的。」柯爾延續去年效力太空人時的瘋狂之旅，來到洋基後繼續贏不停，從去年5月23日後的例行賽登板，不曾吞下敗績。

柯爾此役賞出8K，最大苦主為紅襪主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez），全場吞下4次三振，有3K出自柯爾之手。

洋基打線少了兩大主砲，史丹頓（Giancarlo Stanton）和賈吉（Aaron Judge）陸續進入傷兵名單，但火力還是很猛烈，14支安打掃回10分，陶企曼（Mike Tauchman）3安打賺進4分打點。

攻擊火力未受兩大主砲缺陣影響，布恩表示，「我看了一下我們的打線，依然很恐怖， 就期望值來看，我們打線並沒有太大改變。」

賈吉是在今天因小腿傷勢被放進傷兵名單，柯爾直到開賽都還不知道此事，他透露在第二局問了捕手桑契斯（Gary Sanchez）：「Aaron去哪了？」才得知他的傷情，他也在隨後碰到賈吉後與他聊過，向媒體傳達賈吉目前的精神還不錯，柯爾表示：「我們都很想念他，但我們會一起度過難關。」