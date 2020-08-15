MLB／國民小史怎麼了？開賽只投16球退場

國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）因右手神經問題，本季已經跳過兩次先發，今天的登板只投了16球就退場，再度引起擔憂他的傷情。

小史開季錯過兩場先發，本季首戰遲至8月10日才登場，當時面對金鶯先發4.1局失5分皆為責失，今天賽前總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）才談到他的狀況，「有和他討論過，他覺得自己的傷沒有問題，但我希望聰明一點，也確實這麼做了。」

馬丁尼茲表示，「他是個硬漢，但如果他在場上出現甩手之類的動作，我們就得有所應對，我不希望這成為改變他的生涯的問題。」他說：「這是為了他的未來著想，他是我們很重要的戰力，所以我們希望可以確保他的健康。」

話才說完，今天就在第一局啟動保護機制，小史開賽後只投16球、面對3人次，被敲了一發全壘打丟掉1分，隨即被換下場。

媒體報導，小史明顯是受到右手神經的老問題困擾。