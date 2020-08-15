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MLB／紅雀復工迎接魔鬼賽程 教練有高血壓先退賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅雀已經停工半個月，他們將在明天復工，43天內要打53場比賽。 路透社
紅雀已經停工半個月，他們將在明天復工，43天內要打53場比賽。 路透社

紅雀隊因爆發新冠肺炎群聚感染，已經停工半個月，他們將在明天復工，43天內要打53場比賽，有高血壓的助理教練麥基（Willie McGee）不想冒風險，今天先宣布退出本季剩餘賽季。

紅雀開季才打5場比賽，就爆出大規模感染，一路停賽至今，接下來43天內要打53場比賽，甚至44天內55場，勢必將有許多雙重賽要打，光是復賽後的前五天就要打8場比賽。

紅雀今天從聖路易出發，租用41輛汽車，前往芝加哥準備與白襪之戰。

紅雀總經理莫札里亞克（右）。 美聯社
紅雀總經理莫札里亞克（右）。 美聯社

紅雀總經理莫札里亞克（John Mozeliak）表示，「這是我們唯一的辦法了，沒有人會聽我們的抱怨與訴苦，我們必須在明天下午1點15分抵達，上場比賽，這就是規定。」

莫札里亞克說：「看看我們的賽程，所有人都會同意，這一點都不輕鬆。」但他強調，全隊可以一起度過難關，「因為賽程令人卻步，現在就舉白旗投降，那不會是正確答案，我們會把此視為第二次機會去迎接挑戰。」

現年61歲的麥基為1985年國聯MVP、四屆全明星賽球員，目前在紅雀擔任助理教練，今天先宣布不隨紅雀復工，他表示，「我一直有高血壓問題，我不知道如果我染疫會有什麼影響。」

紅雀 白襪

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