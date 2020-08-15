快訊

魏應充服刑已過半 可望在近期內獲假釋

報復性旅遊網路訂房要小心 飯店櫃檯竟線上盜刷信用卡

MLB／犯錯不知反省 印地安人2投手下放訓練基地

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

沒學會反省，印地安人投手普里塞克（Zach Plesac）和克里文格（Mike Clevinger）暫時也不必回球隊了，兩人隔離期滿，未獲重新登錄出賽名單，而是下放到訓練基地。總教練法蘭柯納（Terry Francona）坦言，對於普里塞克的發言感到失望。

兩位投手因為在客場之旅時違規離開飯店，與朋友外出聚會，違反大聯盟的防疫規範而遭罰，球團讓他們自行開車回到克里夫蘭，進行三天隔離，避免染疫風險在隊內擴散。

事件在昨天延燒，普里塞克在Instagram貼出一支6分鐘影片，抱怨媒體小題大作，將他描寫成糟糕的隊友，他表示自己外出雖違反大聯盟規範，但並未違反疾管局（CDC）規定，聚會人數並未超過10人。

普里塞克犯錯卻不知悔改的發言，也傳到了球團耳裡，法蘭柯納對此表達失望；總裁安托列提（Chris Antonetti）則表示，「如果可以重來，他應該會有不一樣的發言。」

在無法重來的世界裡，普里塞克和克里文格隔離期滿，昨天各自從克里夫蘭開車到底特律，帶上球具，與球隊會合，今天賽前舉辦閉門會議，讓兩人說明自己對這次犯錯的想法，但最終球團做出決定，兩人移出登錄名單，下放至訓練基地。

安托列提表示，他無法透露太多會議的細節，「但我們的感覺是，我們應該專注在團隊上，讓所有人都朝著同一個方向前進，努力在贏球這件事上，我們不想跟無法幫助球隊贏球的事物妥協，這就是我們考慮過後的決定。」

大聯盟 Terry Francona 印地安人

延伸閱讀

MLB／印地安人投手違規外出不悔過 反批評媒體小題大作

MLB／今日戰績表 小熊寫下1907年以來最佳開季

MLB／印地安人投手違規外出 球隊加重罰則放進限制名單

MLB／可以先發就是爽 前田健太開季2連勝、防禦率1.64

相關新聞

MLB／林子偉客串捕手 解鎖台灣蹲捕第1人

紅襪隊前總教練柯拉有「先見之明」，去年說過，林子偉是球隊第三號捕手；昨天紅襪被光芒隊打爆，九局守備大調動，林子偉穿戴面罩...

MLB／旅美正職捕手難卡位 陳俊秀：很難的工作

旅美台將過去無人以正職捕手身分進入大聯盟，紅襪隊台將林子偉今天臨時客串捕手，意外締造台灣球員第一次在大聯盟蹲捕的紀錄，曾...

MLB／犯錯不知反省 印地安人2投手下放訓練基地

沒學會反省，印地安人投手普里塞克（Zach Plesac）和克里文格（Mike Clevinger）暫時也不必回球隊了，...

MLB／跟進史丹頓 洋基賈吉也進傷兵名單了

洋基今天再添一名傷兵，而且還是位常客，重砲賈吉（Aaron Judge）因右小腿輕微拉傷，被放進10天傷兵名單，這也是他...

MLB／響應詹皇號召 同城道奇出借主場供大選投票

由詹姆斯（LeBron James）主導提倡的「不只1張選票」運動，日前將目標轉為鼓勵職業運動球場出借作為投票所使用，如今傳出與湖人同城的MLB隊伍洛杉磯道奇也允諾一同響應。 外媒報導道奇已經答

MLB／秀5連霸金手套實力 秋山翔兩度秀「蜘蛛人」美技

秋山翔吾本季跨洋加入紅人挑戰大聯盟，在日職洋聯金手套5連霸的他，今日對海盜兩度上演「蜘蛛人」式的美技接殺，讓主播數度驚呼。 此役5局下2出局2人上壘的情況下，海盜打者弗瑞茲爾（Adam Fraz

MLB／凱利不服禁賽懲處 怒嗆太空人都是騙子

道奇投手凱利（Joe Kelly）先前對太空人連投近身球，導致兩隊清空板凳，隨後遭禁賽。到目前凱利仍然忿忿不平，上廣播節目時直言太空人都是騙子，認為因為事件下台的前教頭根本是受害者。 凱利日前對

MLB／印地安人投手違規外出不悔過 反批評媒體小題大作

印地安人投手克里文格（Mike Clevinger）及普里塞克（Zach Plesac）因違反防疫規定遭到隔離，事後發表聲明道歉，但並未真心悔過，普里塞克今天拍影片否認做錯事，也反嗆媒體小題大作。

MLB／今日戰績表 小熊寫下1907年以來最佳開季

MLB今日戰績表 國民 2:8 大都會 金鶯 11:4 費城人 光芒 17:8 紅襪 海盜 9:6 紅人 釀酒人 2:4 小熊 教士 2:11 道奇 (疫情取消比賽不列入) ML

MLB／只花別人一半場次 貝茲六度三響砲並列史上第一

道奇今天以11：2擊敗教士，貝茲（Mookie Betts）再寫狂紀錄，單場三度開砲，生涯第六度演出三響砲並列大聯盟史上...

MLB／第七局無安打才破功 達比修有7局送11K　

當年的六年1.26億美元投資，小熊開始盼到最好的達比修有，今天他再對釀酒人演出7局失1分好投，小熊以4：2擊敗釀酒人，開...

MLB／國民小史飆F開頭髒話 觀眾席上觀戰被請出場

人在觀眾席上看球，卻領到驅逐出場罰單的球員再多一人，國民先發投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）對主審好...

熱門新聞

NBA／里拉德領拓荒者1分險勝籃網 將與灰熊決戰加賽

NBA／太陽完美8戰全勝卻遭淘汰 主帥自豪贏得尊重

NBA／詹姆斯生涯首獲助攻王 連創多項歷史紀錄

MLB／派野手登板投球成傷兵 紅襪教頭：糟透了

NBA／復賽低迷成鵜鶘戰犯 外媒稱鮑爾地位蒙陰霾

NBA／馬刺盛世落幕！ 終結連續22年進季後賽紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。