MLB／犯錯不知反省 印地安人2投手下放訓練基地

沒學會反省，印地安人投手普里塞克（Zach Plesac）和克里文格（Mike Clevinger）暫時也不必回球隊了，兩人隔離期滿，未獲重新登錄出賽名單，而是下放到訓練基地。總教練法蘭柯納（Terry Francona）坦言，對於普里塞克的發言感到失望。

兩位投手因為在客場之旅時違規離開飯店，與朋友外出聚會，違反大聯盟的防疫規範而遭罰，球團讓他們自行開車回到克里夫蘭，進行三天隔離，避免染疫風險在隊內擴散。

事件在昨天延燒，普里塞克在Instagram貼出一支6分鐘影片，抱怨媒體小題大作，將他描寫成糟糕的隊友，他表示自己外出雖違反大聯盟規範，但並未違反疾管局（CDC）規定，聚會人數並未超過10人。

普里塞克犯錯卻不知悔改的發言，也傳到了球團耳裡，法蘭柯納對此表達失望；總裁安托列提（Chris Antonetti）則表示，「如果可以重來，他應該會有不一樣的發言。」

在無法重來的世界裡，普里塞克和克里文格隔離期滿，昨天各自從克里夫蘭開車到底特律，帶上球具，與球隊會合，今天賽前舉辦閉門會議，讓兩人說明自己對這次犯錯的想法，但最終球團做出決定，兩人移出登錄名單，下放至訓練基地。

安托列提表示，他無法透露太多會議的細節，「但我們的感覺是，我們應該專注在團隊上，讓所有人都朝著同一個方向前進，努力在贏球這件事上，我們不想跟無法幫助球隊贏球的事物妥協，這就是我們考慮過後的決定。」