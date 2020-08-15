MLB／跟進史丹頓 洋基賈吉也進傷兵名單了

洋基今天再添一名傷兵，而且還是位常客，重砲賈吉（Aaron Judge）因右小腿輕微拉傷，被放進10天傷兵名單，這也是他連續第三季向傷兵名單報到。

賈吉的MRI核磁共振檢查報告在昨天出爐，總教練布恩（Aaron Boone）表示是非常輕微的拉傷，「一級或比一級更低的程度」；賈吉希望可以避免進入傷兵名單，但布恩不從他所願，決定還是保險起見，讓賈吉先休息一段時間。

「這是他覺得他可以繼續比賽的傷勢，他感覺只需要每日觀察。」布恩表示，「但是賈吉對我們有多重要，不需要言語說明吧！我覺得不讓他硬上，冒著傷勢惡化的風險，這是很重要的事，所以我們決定超前布署，也希望他待在傷兵名單的時間不會太長。」

賈吉進入傷兵名單的日期可回溯到美國時間周三，加上先前已進入傷兵名單的史丹頓（Giancarlon Stanton），洋基暫時得在少了兩大主砲的情況下作戰。

布恩表示，「我們失去了兩名MVP級的球員，這是重傷害，特別是他們現在狀況正好，但我們有球員可以補上空缺，我們對打線有十足的信心，也預期他們會上場拿出高水準的表現。」