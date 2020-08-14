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MLB／旅美正職捕手難卡位 陳俊秀：很難的工作
旅美台將過去無人以正職捕手身分進入大聯盟，紅襪隊台將林子偉今天臨時客串捕手，意外締造台灣球員第一次在大聯盟蹲捕的紀錄，曾以捕手身分挑戰美職的陳俊秀就說：「捕手是很難的工作。」
紅襪今天因比分被光芒隊拉開，9局推出二壘手培拉薩（Jose Peraza）登板投球，不料又被強襲球擊中，只好改由捕手普拉威基（Kevin Plawecki）接替，原本守游擊的林子偉換上捕手護具，締造台灣紀錄。
樂天桃猿隊一壘手陳俊秀在2008年時曾以捕手身分進軍美職，一路蹲到2012年，到2A遇到瓶頸，改練一壘手，打到3A後才回台加入中職。
陳俊秀表示，捕手位置競爭激烈，一支大聯盟球隊，在小聯盟體系就有2、30人在等待機會，不過大聯盟一般捕手只會帶2到3人，「當捕手能守的位置只有一個，但是野手可以有多個守備位置。」
在小聯盟蹲捕229場、1885局，回顧這段經歷，陳俊秀說：「捕手是很難的工作，應該是最累的工作，要想很多東西，還要幫別人想。」
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