MLB／秀5連霸金手套實力 秋山翔兩度秀「蜘蛛人」美技
秋山翔吾本季跨洋加入紅人挑戰大聯盟，在日職洋聯金手套5連霸的他，今日對海盜兩度上演「蜘蛛人」式的美技接殺，讓主播數度驚呼。
此役5局下2出局2人上壘的情況下，海盜打者弗瑞茲爾（Adam Frazier）擊出左外野深遠飛球，鎮守該區域的秋山翔吾鎖定球的動向及落點後，一個起跳就將球沒收，雖然撞上全壘打牆，落地時踉蹌跌倒，還是掩蓋不住秋山翔吾精彩的接殺。秋山翔吾成功沒收一支二壘安打、守住失分，讓轉播人員直呼每季實在令人讚嘆，隊友也上前與他碰手套致意。
過沒幾局，秋山翔吾又獲得表現機會。7局上半首名打者雷諾斯（Bryan Reynolds）又敲一棒左外野飛球，球擊出後秋山翔吾往左側觀眾席飛奔，隨後一個箭步向前些微起跳將球接入手套。二度的驚人演出讓轉播人員大喊：「又是秋山翔吾！」
儘管秋山翔吾本場有華麗的守備演出，可惜紅人最終仍以6:9敗給海盜。秋山翔吾本季出賽16場，打擊率0.229，表現普普，防守方面則是拿出真本事，110局的守備尚未發生任何失誤。
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