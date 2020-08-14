MLB／凱利不服禁賽懲處 怒嗆太空人都是騙子

道奇投手凱利（Joe Kelly）先前對太空人連投近身球，導致兩隊清空板凳，隨後遭禁賽。到目前凱利仍然忿忿不平，上廣播節目時直言太空人都是騙子，認為因為事件下台的前教頭根本是受害者。

凱利日前對太空人時連丟近身球，隔空嗆打者柯利亞（Carlos Correa），結果引爆板凳清空，凱利因此禁賽8場。雖然上訴成功，減少至5場，不過凱利不服，因為過程中並未遭到主審警告或驅逐出場。

凱利表示：「我保持社交距離了齁，我也走開了，我有遵守疾病預防控制中心的所有指導方針，反倒太空人則沒有。他們衝出休息區，柯利亞還朝著我們這裡吐口水。結果勒，是我被禁賽8場！我還被他們一個教練貝克（Dusty Baker）嗆，然後他沒禁賽？」

凱利隨後又接太空人作弊瘡疤，直批：「那群人都在胡扯啦！所有人都躺過渾水，偷暗號的才不是教練團發起的勒，球員才是。結果球員在那告密，還不會被罰。」

凱利接著嗆球員犧牲教練挽救自己的生涯，怒轟：「 他們每個人都作弊啊！他們心知肚明啦！結果反而毀了別人的人生，每次想到都一肚子火。」