MLB／印地安人投手違規外出不悔過 反批評媒體小題大作
印地安人投手克里文格（Mike Clevinger）及普里塞克（Zach Plesac）因違反防疫規定遭到隔離，事後發表聲明道歉，但並未真心悔過，普里塞克今天拍影片否認做錯事，也反嗆媒體小題大作。
普里塞克承認有跟8名友人出遊，直言這並非不負責任的做法，強調10人以下聚會非常安全，況且這次的聚會也沒超過8人。他還補充家中弟弟患有第一型糖尿病，媽媽也是護士，自己不可能不了解新冠肺炎。儘管確實違反了防疫規定，也願意受罰，普里塞克還是覺得並不用大驚小怪，直呼媒體反應過度。
普里塞克表示：「媒體相當糟糕，他們捏造故事，讓事情聽起來不是更好就是更壞。我對媒體處理這件事的手法感到噁心。」
事實上，諸多的批評、不滿主要來自隊友，不少人覺得普里塞克欺騙球隊，更讓剛血癌痊癒的卡拉斯科（Carlos Carrasco）暴露在危險之中。先發畢柏（Shane Bieber）承認普里塞克很愛隊友，但事實就是他搞砸了。當家游擊手林多（Francisco Lindor）則是呼籲球員在疫情的節骨眼不能自私。對此，總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示會避免相同事情再度發生。
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