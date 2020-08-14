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MLB／今日戰績表 小熊寫下1907年以來最佳開季

聯合新聞網 / 整理
達比修7局11K整場釀酒人，其中前6局還是無安打，小熊贏球後13勝3敗寫下1907年以來最佳開季戰績。 路透社
達比修7局11K整場釀酒人，其中前6局還是無安打，小熊贏球後13勝3敗寫下1907年以來最佳開季戰績。 路透社

MLB今日戰績表

國民 2:8 大都會

金鶯 11:4 費城人

光芒 17:8 紅襪

海盜 9:6 紅人

釀酒人 2:4 小熊

教士 2:11 道奇

(疫情取消比賽不列入)

MLB明日賽程

06:37 光芒 vs. 藍鳥

07:05 紅襪 vs. 洋基 (FOX體育1、3台，民視)

07:05 大都會 vs. 費城人

07:10 印地安人 vs. 老虎

07:10 海盜 vs. 紅人

07:10 勇士 vs. 馬林魚

07:35 國民 vs. 金鶯

08:10 皇家 vs. 雙城

08:15 釀酒人 vs. 小熊

08:40 遊騎兵 vs. 洛磯

09:10 水手 vs. 太空人

09:40 道奇 vs. 天使

09:40 教士 vs. 響尾蛇

09:45 運動家 vs. 巨人

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

疫情 體育

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