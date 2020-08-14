MLB／今日戰績表 小熊寫下1907年以來最佳開季
MLB今日戰績表
國民 2:8 大都會
金鶯 11:4 費城人
光芒 17:8 紅襪
海盜 9:6 紅人
釀酒人 2:4 小熊
教士 2:11 道奇
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
06:37 光芒 vs. 藍鳥
07:05 紅襪 vs. 洋基 (FOX體育1、3台，民視)
07:05 大都會 vs. 費城人
07:10 印地安人 vs. 老虎
07:10 海盜 vs. 紅人
07:10 勇士 vs. 馬林魚
07:35 國民 vs. 金鶯
08:10 皇家 vs. 雙城
08:15 釀酒人 vs. 小熊
08:40 遊騎兵 vs. 洛磯
09:10 水手 vs. 太空人
09:40 道奇 vs. 天使
09:40 教士 vs. 響尾蛇
09:45 運動家 vs. 巨人
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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