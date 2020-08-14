MLB／只花別人一半場次 貝茲六度三響砲並列史上第一

道奇今天以11：2擊敗教士，貝茲（Mookie Betts）再寫狂紀錄，單場三度開砲，生涯第六度演出三響砲並列大聯盟史上最多，且耗費場次只有前輩的一半。

大聯盟史上先前只有兩人曾六度演出三響砲，分別為麥茲（Johnny Mize）與索沙（Sammy Sosa），前者共用1598場，後者花了1836場，而貝茲只用了813場。

貝茲此役5打席全數上壘，4打數敲出4安打、另有一次觸身球保送，敲出三發全壘打，他先在第二局敲兩分砲，第四局敲陽春砲，第五局再補上一發兩分砲。

貝茲六度三響砲，已經並列史上最多，而現年才27歲的他，上個月才與道奇簽下12年3.65億美元延長合約，還有大好時光可以持續刷新這項紀錄。

道奇前五局都有分數進帳，也讓第一局就連兩打席挨全壘打的先發投手烏力亞斯（Julio Urías），輕鬆從敗投變勝投，最終先發6.1局，後5.1局未再掉分，收下第2勝。