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MLB／國民小史飆F開頭髒話 觀眾席上觀戰被請出場
人在觀眾席上看球，卻領到驅逐出場罰單的球員再多一人，國民先發投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）對主審好壞球判決不滿，語帶髒字抱怨，全聽在主審耳裡，直接大手一揮將他請出場，連觀眾席上都不能待了。
今年因為防疫規範，避免板凳席內聚集太多人員，安排該場不會出賽的選手於觀眾席上觀戰，小史今天就在觀眾席上為隊友助陣，看國民出戰大都會。
小史坐在花旗球場121區座位，比賽進行到三局下滿壘，沃斯（Austin Voth）面對阿隆索（Pete Alonso）的打席，投到2好2壞，下一球投出，落在好球帶邊緣偏低的位置，主審並不青睞。
小史對此不是很高興，語帶F開頭髒話抱怨，主審也隨即朝觀眾席做出驅逐出場手勢，將小史送進休息室看電視。
小史並非第一個在觀眾席上遭趕出場的球員，7月27日海盜投手霍蘭（Derek Holland）同樣因待命後天的先發，因此在觀眾席上觀戰，也因出聲抱怨裁判判決被聽見，直接被趕出場。
大都會此戰最終以8：2擊敗國民，捕手尼多（Tomás Nido）第四局敲兩分砲，第五局敲滿貫砲，一人就灌進6分打點。
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