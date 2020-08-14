MLB／派野手登板投球成傷兵 紅襪教頭：糟透了
紅襪今天以8：17被光芒打爆，四連戰慘遭橫掃，比賽後段推出野手登板，在培拉薩（José Peraza）遭強襲球打中膝蓋退場後，讓局面更加窘迫，紅襪派出捕手普拉威基（Kevin Plawecki）登板，林子偉則從游擊移防捕手，紅襪轉播單位NESN主播卡隆（Tom Caron）就揶揄：「這是2020年喔！」
這場敗仗到底有多難堪？紅襪總教練羅尼克（Ron Roenicke）說：「我不需要多說什麼，看看球員賽後低垂著頭，他們都很清楚。」
紅襪打完前八局已經大幅落後，第九局決定讓野手消化局數，但意料之外的發展在於培拉薩遭強襲球直擊膝蓋，紅襪必須再找個人上投手丘，這回將目標望向捕手普拉威基，林子偉則從游擊調去蹲捕。
羅尼克表示，「培拉薩在投球時被強襲球打到，真的是糟透了，我們只是想撐完比賽，卻讓他受傷了。」培拉薩的X光檢查初步顯示沒有大礙，「但我還是覺得很糟。」
這已是普拉威基生涯第五度登板，對於幫大爆炸的比賽收尾很有經驗，他表示，「每當需要我投球，這從來都不是好事，我真的不想投球。」
紅襪轉播單位NESN主播卡隆寫道，「因為一位二壘手投球受傷，所以捕手上去投球、游擊手蹲捕，另一位捕手則在二壘上，現在是2020年喔！」
難堪敗仗背後，寫下一項台灣新歷史，過去還不曾有台灣球員在大聯盟蹲捕，林子偉因此成為第一人，大聯盟生涯守位已收集游擊、二壘、三壘、外野和捕手。
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