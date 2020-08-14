MLB／紅襪被打爆推林子偉蹲捕 意外成台灣史上第一人

林子偉在紅襪遭光芒打爆之戰，第九局穿起捕手護具，這不只是他的初體驗，也成為史上第一位在大聯盟蹲捕的台灣球員。

紅襪今天出戰光芒，前八局打完5：18落後，不想再耗費牛棚，因此推出野手投球，內野手培拉薩（José Peraza）先負責一出局數，捕手普拉威基（Kevin Plawecki）接替，紅襪改推林子偉蹲捕，將這名台製工具人物盡其用到最極致。

林子偉大聯盟生涯站過二壘、三壘、游擊、外野，熱身賽守過一壘，蹲捕還是從未有過的體驗。

這場大爆炸的比賽，也意外成就一項台灣第一次，台灣歷來累積16人站上大聯盟，其中沒有任何捕手，但林子偉先成為史上第一位在大聯盟蹲捕的台灣球員。

原以替補游擊登場的林子偉，在九局上一人出局時穿起捕手護具，接捕普拉威基的球，這對另類投捕搭檔首先面對亞當斯（Willy Adames），連續四顆壞球將他保送上壘，接下來面對馬格特（Manuel Margot）和筒香嘉智，都以飛球接殺拿到出局數，紅襪最終則以7：18輸球。