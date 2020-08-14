MLB／近身球爭議上訴成功 道奇投手禁賽由8場減為5場

美國職棒大聯盟（MLB）表示，先前連投近身球而遭禁賽的洛杉磯道奇隊救援投手凱利（Joe Kelly），昨天向聯盟提出上訴後，禁賽場數已從原本的8場減至5場。

7月28日洛杉磯道奇隊迎戰休士頓太空人隊的比賽中，道奇投手凱利先對打者布萊格曼（Alex Bregman）投出頭部近身球，接著在同一局中，凱利投的曲球又差點擊中另一名打者柯利亞（Carlos Correa）的頭。

柯利亞堅稱凱利存心找碴，凱利也持續以言語、表情挑釁，兩方人馬清空板凳，衝突一觸即發。聯盟最終對凱利祭出禁賽處分。

法新社報導，兩隊上一次碰頭已是2017年世界大賽，當時太空人在7戰4勝比賽中擊敗道奇隊，但這項勝利卻爆出作弊醜聞；據說太空人隊在球場外野裝上電子儀器竊取道奇投捕暗號。

這起醜聞震驚了整個棒球界，太空人總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）皆遭停職處分。