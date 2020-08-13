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MLB／小熊平1970年後最佳開季 菜鳥教頭歸功陣中天賦
小熊開季氣勢如虹，今日對印地安人在投打都發揮下，又以7：2輕鬆贏球，將戰績推升至12勝3敗，勝率高達8成排聯盟第一，也追平1970年後隊史前15場最佳開季。
小熊此役派出開幕戰先發漢崔克斯（Kyle Hendricks），他不負眾望演出優質先發，主投6局被敲7安僅失1分，另送出5次三振沒有保送，更一度連催18顆好球，讓印地安人打線難有發揮。
打擊方面，雖然全場僅8支安打，但幾乎棒棒恰到好處，其中主砲一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）4打數2安打包含本季第4轟、1打點、跑回2分，開季打擊低迷的布萊恩(Kris Bryant)也同場開炮，合力延續球隊近期好氣勢。
帶領小熊拿下好成績的新任總教練羅斯（David Ross）相當謙虛，將功勞歸給陣中球員，直呼：「我們有很好的陣容，有很棒的球員，事情就是如此。」
羅斯接著補充：「看看陣中的天賦，他們的專注程度、比賽的精神、訓練的張力，我沒什麼好抱怨的了。但現在疫情期間，要達到這樣的程度還是不簡單，我只能說我有非常好的球員。我只是稍微整合球隊，然後幫他們加油而已，他們真得很棒。」
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