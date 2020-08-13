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MLB／紅雀已錯過15戰 主席打包票復賽後會打足夠場次

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟主席曼弗瑞相信紅雀能夠順利復賽。 美聯社
大聯盟主席曼弗瑞相信紅雀能夠順利復賽。 美聯社

隊內爆出疫情的紅雀已錯過四分之一的賽事，目前力拼回歸順利打完賽事，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）掛保證球迷還是看得到紅雀的比賽，但是要短時間內扛60場比賽有難度。

紅雀因球員陸續確診，目前多達15場賽事延後，後續44天要完成所有預定的賽事，曼弗瑞直言：「不管他們是不是要打完60場，我都覺得有難度，但我還是認為他們之後能夠比賽，打到足夠的場次，讓球隊跟其他球隊的參賽權益對等。」

只不過曼弗瑞並沒有透露必須打滿多少場次才有資格繼續賽季。根據規定，沒有打滿60場比賽的球隊，將依據勝率來排名，並決定是否晉級季後賽。紅雀初步預定於美國時間週五對上白襪一戰復出。

紅雀缺席的案例，讓外界不免擔心，若有球隊長期因疫情缺戰，是否因此再讓聯盟停擺。對此曼弗瑞表示：「如果有29支球隊沒事，只有一隊出狀況，也不用擔心交叉感染，那麼我覺得為了那支球隊，去終止其他29隊的比賽，這種決定肯定會令人很意外，我不覺得會是正確的決定。」

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