MLB／今日戰績表 前田健太奪日美通算50勝
MLB今日戰績表
白襪 7:5 老虎
響尾蛇 13:7 洛磯
運動家 8:4 天使
小熊 7:2 印地安人
馬林魚 14:11(10局) 藍鳥
皇家 5:4 紅人
勇士 3:6 洋基
金鶯 5:4 費城人
雙城 12:2 釀酒人
巨人 1:5 太空人
國民 6:11 大都會
光芒 9:5 紅襪
水手 4:7 遊騎兵
教士 0:6 道奇
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
01:10 國民 vs. 大都會
04:05 金鶯 vs. 費城人
04:30 光芒 vs. 紅襪
05:10 海盜 vs. 紅人
07:15 釀酒人 vs. 小熊 (FOX體育1、3台)
09:40 教士 vs. 道奇
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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