MLB／今日戰績表 前田健太奪日美通算50勝

自從「打擊之神」威廉斯(Ted Willimas)於1941年達成單季.406打擊率的壯舉之後，就再也沒有四割男出現在大聯盟歷史上。而今年球季在因疫情縮短為60場的情況下，四割男能否重現在季前就已受到

2020-08-13 07:00