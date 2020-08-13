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MLB／賈吉下半身緊繃缺席 勒梅休猛打登美聯打擊王

聯合新聞網 / 綜合報導
勒梅休單場5打數4安打，打擊率升至0.431，登上美聯打擊王寶座。 美聯社
勒梅休單場5打數4安打，打擊率升至0.431，登上美聯打擊王寶座。 美聯社

洋基今日出戰勇士，陣中強打賈吉（Aaron Judge）因下半身肌肉緊繃未出賽，儘管主砲缺席，洋基還是在勒梅休（DJ LeMahieu）等人的猛烈砲火下，以6:3戰勝勇士。

勒梅休去年轉隊到洋基，就繳出0.327打擊率排名美聯第二、全隊第一。今年雖一度感染新冠肺炎，但康復後狀況更猛，復賽至今打擊率達0.400，今天對勇士5打數再敲4安，讓他打擊率提升至0.431，位居美聯第一。

勒梅休早在2016年還在洛磯時，就曾以0.348的打擊率坐上國聯打擊王寶座，目前打擊率在美聯領先群雄的他，只要持續穩定產出，很有機會再收穫美聯打擊王。若兩個獎項都入袋，他將成為老前輩德蘭提（Ed Delahanty）之後，唯一一位能在兩個聯盟都拿下打擊王的球員。

本場除了勒梅休上演高檔打擊，最近才被洋基拉拔上大聯盟的弗瑞茲爾（Clint Frazier）也加入戰局，4打數3安打，另有1分打點，與勒梅休協力補足賈吉缺席產生的火力缺口。

至於賈吉能否趕上周末的基襪大戰，教頭布恩沒給確定答案，他表示賈吉已接受治療，這只是預防子弟兵有受傷風險，「希望他只會缺席幾天」。

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