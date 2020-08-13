MLB／講給你聽也沒差 葛蘭基與捕手大聲討論暗號

太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke）復賽後有趣畫面不斷，先前被拍到攻守交換直接走到觀眾席，今天則是直接在場上大聲跟捕手套論暗號，聲音清楚到連轉播人員都知道下球要投什麼。

葛蘭基今日對巨人第7局上半，一、二壘都有跑者的情況下，不是很滿意捕手馬多納度(Martin Maldonado)下達的指示，直接在壘上跟馬多納度討論下一球的配球，但不同於慣例是捕手會走上投手丘，投捕會用手套遮住嘴巴避免對手識破，他不只比出手勢，還直接將暗號內容大喇喇地讓對手聽到，完全不擔心打者可能打出全壘打、一口氣要回3分。

由於復賽場內無觀眾，收音比以往清楚許多，轉播本場賽事的人員也清楚聽到葛蘭基跟捕手的對話內容，直言：「歐，我的天啊！現在場內的人都知道葛蘭基之後要幹嘛了。」

Zack Greinke: Calling out the signs. 😂



Legend. pic.twitter.com/TNws9niKXF — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 13, 2020

在決定配球之後，葛蘭基一如既往地將球投出，面對的打者杜邦（Mauricio Dubon）揮出一支高飛球，所幸距離不夠遠，直接被接殺出局。只不過葛蘭基剛看到球被敲出之後，可能還是稍微擔心被得分，在投手丘上跳了一下，儘管隨後就被換下場，還是投出6.1局7次三振、1失分的好投。太空人在他優質先發、以及馬多納度三分砲助威下，以5：1在主場擊退巨人。

事實上這不是葛蘭基第一次這麼做，上周與運動家的比賽，他也曾不避嫌的在投手丘上直白的用手勢告訴捕手暗號，但最終仍繳出6局0失分外帶5K的優質先發。