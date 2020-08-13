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MLB／林子偉敲本季第三安 紅襪反撲未果不敵光芒

MLB／林子偉敲本季第三安 紅襪反撲未果不敵光芒

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林子偉對光芒之戰替補上場，敲出本季第三安！ 美聯社
林子偉對光芒之戰替補上場，敲出本季第三安！ 美聯社

效力波士頓紅襪的我國旅美好手林子偉，在今天出戰坦帕灣光芒的比賽中，於五局上半上場頂替波賈茲（Xander Bogaerts）擔任游擊手與第四棒，單場兩打數一安打，打擊率上升至2成14，不過光芒靠著四轟的兇猛長程砲火，包含日籍野手筒香嘉智敲出本季第二轟，以9：5輕取紅襪，收下系列賽三連勝、近期五連勝。

林子偉在近三場與光芒的系列賽中接連獲得上場機會，不過前兩戰合計僅有一打數未有安打演出，並吞下一次三振，而今天的系列賽第三戰，他也在第五局上半就上場接替波賈茲擔任游擊手，並在六局下半獲得打擊機會，不過擊出一次投手方向滾地球出局。

紅襪馬丁尼茲敲出滿貫砲，可惜當時已是0：8大幅落後。 路透社
紅襪馬丁尼茲敲出滿貫砲，可惜當時已是0：8大幅落後。 路透社

八局下紅襪在0：8落後的情況下吹起反攻號角，該局前四棒都擊出安打拿下本場比賽第一分後，擔任第三棒的指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez）更在滿壘的情況下敲出滿貫砲，幫助紅襪追到5：8落後。

在隊友清壘後，接替打第四棒的林子偉也延續攻勢敲出個人本季第三支安打，迫使光芒換下第二任投手斯萊格斯（Aaron Slegers），改由安德森（Nick Anderson）上場救火，並接連三振後兩棒，在未再失分的情況下瓦解紅襪的反撲。

林子偉在敲出個人本季第三安後，賽後打擊率也來到2成14，本季他已獲得8場出賽機會，14個打數敲出3支安打、吞下五次三振。

光芒靠著四轟的兇猛長程砲火輕取紅襪，賽後外野手一起慶祝。 路透社
光芒靠著四轟的兇猛長程砲火輕取紅襪，賽後外野手一起慶祝。 路透社

光芒日籍野手筒香嘉智敲出本季第二轟，回到本壘後與隊友韓籍也首崔志萬擊掌。 路透社
光芒日籍野手筒香嘉智敲出本季第二轟，回到本壘後與隊友韓籍也首崔志萬擊掌。 路透社

林子偉

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