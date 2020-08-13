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MLB／禁賽尚未執行 勞瑞亞諾沒收天使追平轟吐怨氣

聯合新聞網 / 綜合報導
勞瑞亞諾沒收天使追平轟。 美聯社
勞瑞亞諾沒收天使追平轟。 美聯社

運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）日前跟太空人打擊教練辛特隆（Alex Cintron）在場上產生衝突，遭禁賽6場，不過尚未執行，今天依舊順利出戰天使，還在7局下沒收一顆追平全壘打，運動家靠他這記精采守備擋住天使反攻，最終以8：4贏球、避免系列賽遭到橫掃。

運動家此役到第8局前遭天使緊咬，比分僅有5:4些微領先。天使則是在第7局下半企圖反攻，可惜該局前兩名打者都無緣上壘。首名打者卡斯楚（Jason Castro）1壞球後連挨3顆好球，眼睜睜看著自己被三振，接棒的歐戴爾（Jo Adell）則是首球就因打出滾地被刺殺。

接續的古德溫（Brian Goodwin）跟投手鏖戰6球，第6球大棒一揮，眼看球將飛出牆外討回追平分，早已鎖定落點的勞瑞亞諾一個起跳便把古德溫跟天使的希望沒收，結束該半局，也澆熄天使反攻氣焰，最終運動家以8:4帶走勝利。

事實上，本場比賽前，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）早就有心理準備勞瑞亞諾可能無法上場，已經決定替代人選，還好懲處尚未執行，勞瑞亞諾如期上場比賽。對此梅爾文賽後表示：「我也不知道發生什麼事，我就是等到比賽前最後一刻。我猜應該後天才會禁賽，今天能有他在真的很棒，他是我們不可或缺的一部分。」

至於吞下敗戰的天使總教練麥登（Joe Maddon）則是恨得牙癢癢，坦言：「我們本來希望他今天開始被禁賽。他很棒，打擊跟守備都很優秀，很明顯是改變比賽走向的功臣。」

本場天使得分集中在前半段，整場合計僅敲5安，相比運動家的9支安打，火力明顯不足。大谷翔平此戰3打數全落空，中斷連續雙安場次。

太空人 卡斯楚

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