MLB／道奇凱利上訴生效 禁賽令從八場減至五場

洛杉磯道奇投手凱利（Joe Kelly）在日前出戰休士頓太空人的比賽中，引發兩隊間清空板凳的衝突事件，事後遭到聯盟處以禁賽八場的嚴厲處分，不過凱利在進行上訴後，今天也獲得聯盟改為禁賽五場。

因為偷暗號事件而結仇的道奇與太空人，在本季的首度交手中就打出十足火藥味，尤其是道奇投手凱利在該場比賽不斷以近身球和肢體、言語挑釁，引發兩隊間的衝突事件，儘管事後凱利強調自己並非有意挑釁，但這樣的說法並未被聯盟接受，而遭到禁賽八場的處分。

對於聯盟的嚴厲懲處，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也一度為凱利抱屈，並同意凱利針對這個懲處進行上訴，而今天聯盟也做出回應，決定將凱利的八場禁賽令縮減到五場，而禁賽令也將在凱利因為肩膀發炎進入10天傷兵名單歸隊後開始執行。

為了制止各隊透過場上的行為來對太空人偷暗號事件進行報復，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在二月份時就曾明確的呼籲各隊，不得在比賽中透過隊打者投出觸身球的方式來復仇，「在比賽中故意投擲觸身球來進行報復，不論對象是太空人還是其他球隊球員都是很危險的，這對於當前的局勢也沒有任何幫助。」