MLB／索托轟破生涯最遠紀錄 高居國民歷屆打線第五

國民新星強打索托（Juan Soto）前天對大都會，敲出463英尺（約141公尺）超遠全壘打破生涯紀錄，相隔2天，今日對大都會再轟一支466英尺（約142公尺）怪物級大砲。

索托此役首局面對葛塞爾曼（Robert Gsellman），在一、二壘有人，一出局情況下，只對決兩球，就把球敲出右外野高牆的三分砲，幾乎快飛出球場，距離遠達466英呎，擊球初速也是暴力的112.9英里（約182公里），再次突破極限刷新前天紀錄。

根據大聯盟Statcast數據統計，這一棒是聯盟官方2015年設立數據庫以來，國民球員打出距離第5遠的全壘打，擊球初速更是高居第4名。

雖然索托打擊火力持續突破，可惜本場比賽大都會砲火更猛烈，敲13支安打，狂灌11分，最終國民以6:11輸給大都會，無法讓索托的紀錄之夜更加完美。