四割男再現？布雷克蒙有望完成不可能的夢

聯合新聞網 / 蔡政益
洛磯隊外野手布雷克蒙本來就是打擊好手，生涯平均打擊率超過3成，但是在大難不死染疫歸來之後，竟然越打越瘋狂，68個打數打擊率剛好5成！ 美聯社
洛磯隊外野手布雷克蒙本來就是打擊好手，生涯平均打擊率超過3成，但是在大難不死染疫歸來之後，竟然越打越瘋狂，68個打數打擊率剛好5成！ 美聯社

自從「打擊之神」威廉斯(Ted Willimas)於1941年達成單季.406打擊率的壯舉之後，就再也沒有四割男出現在大聯盟歷史上。而今年球季在因疫情縮短為60場的情況下，四割男能否重現在季前就已受到討論，如今球季瞬間已過四分之一，洛磯隊的布雷克蒙(Charlie Blackmon)成為最有機會達成四成打擊率的那個男人。

截至台灣時間8月12日，布雷克蒙其實是五割男。他的打擊率高達五成，.527上壘率、1.248OPS、20打點、34安打、18得分也都高居全聯盟第一。除了布雷克蒙外，還有巨人隊的索拉諾(Donovan Solano)和洋基的勒梅休(DJ LeMahieu)目前打擊率仍維持在四成以上，分別為.458和.400。

布雷克蒙的前隊友兼摯友勒梅休去年轉隊到洋基後，繳出.327打擊率的成績，排名美聯第2。本季他也感染新冠肺炎，但歸隊之後沒太多熱身機會，一上場也是一陣暴打，目前打擊率4成！ 美聯社
布雷克蒙的前隊友兼摯友勒梅休去年轉隊到洋基後，繳出.327打擊率的成績，排名美聯第2。本季他也感染新冠肺炎，但歸隊之後沒太多熱身機會，一上場也是一陣暴打，目前打擊率4成！ 美聯社

由於現今大聯盟的競爭程度不是79年前可相比，因此四成打擊率被視為幾乎不可能再出現的紀錄。威廉斯達成四割男紀錄的1941年，全聯盟只有16隊，且連黑人都沒辦法打大聯盟。不像現在共有多達30隊，還要面對世界各地最強選手的競爭，投手分工也比當時細膩的多。就連威廉斯如此偉大的打者生涯就只有那一次四成打擊率的紀錄，何況是現在的大聯盟環境。

在威廉斯之後，最接近四成打擊率的一次是1994年的葛溫(Tony Gwynn)，他當年留下.394的打擊率，可惜那年因罷工提前結束球季，為四成的挑戰留下遺憾。第二接近的是1980年布瑞特(George Brett)的.390。進入21世紀後，單季最高打擊率為.372，分別由賈西亞帕拉(Nomar Garciaparra)和海爾頓(Todd Helton)在2000年以及鈴木一朗於2004年所創下。

像鈴木一朗這樣怪物一般的打擊技巧，以及飛快的跑壘速度，單季最好打擊率也「只能」達到.372，可見4成打擊率是多麼困難的境界。 歐新社資料照片
像鈴木一朗這樣怪物一般的打擊技巧，以及飛快的跑壘速度，單季最好打擊率也「只能」達到.372，可見4成打擊率是多麼困難的境界。 歐新社資料照片

162場的球季幾乎不可能出現四割男，但在今年球季縮減至60場後，一切都成為可能。若僅計算60場的區間，上個10年打擊率最高的是2010年的漢米爾頓(Josh Hamilton)，他在該年6月4日到8月14這60場的打擊率達.427。值得一提的是，鈴木一朗在2004年7月1日到9月6日這60場的打擊率更高達.458。所以你說60場的賽季有無可能出現四割男？絕對有可能。而現在最有可能的挑戰者就是布雷克蒙。

布雷克蒙並非突然冒出來的球員，他曾四度入選明星賽，且在2017年以.331的打擊率拿下打擊王。他不像索拉諾過去名不見經傳，因此大家才會將希望及焦點都擺在布雷克蒙身上。

布雷克蒙在球季前17場維持.500打擊率，這是繼2004年邦茲(Barry Bonds)之後的最佳紀錄，當年邦茲的前17場打擊率達.512。好的開始對於挑戰四成打擊率極為有利，且目前球季已過四分之一，很快再打個3場就要過三分之一了，只要持續維持高檔狀態就有機會。

巨人隊前強打邦茲在2004年時打擊技巧進化到不可思議的地步(或許是藥效的幫助)，單季獲得了史上最多的232次保送，幾乎不會有什麼太甜的球給他了，還能打出.362的打擊率！ 歐新社資料照片
巨人隊前強打邦茲在2004年時打擊技巧進化到不可思議的地步(或許是藥效的幫助)，單季獲得了史上最多的232次保送，幾乎不會有什麼太甜的球給他了，還能打出.362的打擊率！ 歐新社資料照片

洛磯隊所在的打者天堂庫爾斯球場(Coors Field)對於布雷克蒙的挑戰也相當有利。布雷克蒙目前17場的出賽分別為9場主場與8場客場，主場打擊率是更可怕的.556，客場則為.438。這一方面說明了布雷克蒙目前的打擊率並不是靠球場，因為客場打擊率也相當高，但由於他的主場打擊率仍高出客場不少，往後若打擊率開始下滑時，相信球場還是能幫上不少忙。兩位前「山神」沃克(Larry Walker)和海爾頓分別在1999與2000年能夠達成.379和.372的打擊率，布雷克蒙在60場的球季要挑戰四成當然是有機會的。

雖然這是名為60場的球季，但要取得打擊排行榜的資格，其實是不需要真的打滿60場的。由於打擊排行榜的打席數規定是場次乘以3.1，因此今年球季的門檻是186個打席。若以一場比賽4個打席來算，今年只要出賽47場就有可能進入打擊排行榜。當球季接近尾聲時，若布雷克蒙還是維持四成打擊率且也達到打席數門檻，洛磯隊其實可以技術性安排他提前休季，讓他提前成為四割男。這前提是洛磯到時已確定與季後賽無緣才有可能這麼做。

布雷克蒙本季的驚人打擊表現並不完全是考主場幫忙，他在客場的打擊率同樣是超高水準。 美聯社
布雷克蒙本季的驚人打擊表現並不完全是考主場幫忙，他在客場的打擊率同樣是超高水準。 美聯社

當然布雷克蒙接下來不太可能都如此一帆風順，他的最大阻礙會是接下來的賽程。洛磯隊目前還沒碰到過投手戰力強大的道奇與運動家，屆時才是布雷克蒙真正的考驗。

四成打擊率因疫情將球季縮短為60場而成為可能，而這紀錄現在交由季前曾確診新冠肺炎的布雷克蒙來挑戰，似乎是冥冥之中早有注定。儘管今年所有紀錄在未來都會有星號註記，即使真成為四割男還是會有純度問題，但至少讓我們又有機會看到這個原本不可能達成的夢。

邦茲 鈴木一朗

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