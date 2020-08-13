普荷斯難圓700轟美夢 現役球員誰最可能達標？

大聯盟超過百餘年的歷史中，只有三名球員的生涯全壘打數超過700支，他們分別是邦茲（Barry Bonds，762支）、阿倫（Hank Aaron，755支）、魯斯（Babe Ruth，714支）。自從邦茲在2004年9月17日從皮維（Jake Peavy）手中揮出生涯第700轟里程碑之後，我們就再也沒看到另一人達成該成就。2016年，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）曾非常接近700轟，但他當年狀況不佳，提前「被」退休，無緣加入700轟俱樂部，以4支之差飲恨。

看著大聯盟史上的生涯全壘打榜，筆者不禁想到一個問題：誰比較可能是繼邦茲之後，下一個達成生涯700轟的打者？現在這批現役球員當中，會有人在未來成為700轟俱樂部的第四名成員嗎？（本文所有數據截至8月11日。）

談到這個問題，許多人第一個想到的一定是準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols），畢竟他生涯已累積659轟，是最接近700轟里程碑的現役選手。但筆者認為，今年新冠肺炎疫情的出現，幾乎是扼殺了普荷斯達成700轟的可能性。

現年40歲的普荷斯身繫的合約，走到2021年結束就會終結，在今年球季開始前，新冠肺炎尚未爆發之時，生涯只差44支全壘打就能登上700轟之巔的普荷斯，其實還有機會挑戰這個在棒球界困難度百分百的歷史成就。

雖然普荷斯從2012年加入天使之後，受到傷勢接續侵襲、年齡增長、跑壘速度不斷下修的影響，打擊成績逐年走下坡，近幾年其整體進攻產出已貧弱到會拖累球隊戰績的地步，但只要他能站上打擊區，就還是能揮出全壘打。身穿天使制服期間，他4.4％的全壘打率（全壘打數除以打席數）仍比大聯盟平均2.8％高出許多，因此在今年季前假設，如果天使在2020和2021賽季沒有柔性把普荷斯提前退休，或是大幅減少出賽機會，兩年扛個44轟，他還是辦得到的。是的，難度是很高，但不是沒有機會。

然而，新冠肺炎疫情的攪局，使得今年賽季縮水到只剩60場，大幅減少普荷斯的打擊機會；就算普荷斯這兩年都保持4.4％開轟率，今年跟明年他的打席數最多也不可能超過700次（700個打席乘以4.4％的開轟率，等於大約31支全壘打，離44轟達標門檻還很遠），這等同宣告了他生涯第700轟無法發生的結果。

普荷斯(右)現在拚全壘打的企圖心不能說不強，至今10支安打中就有3支全壘打，無奈打擊率只有.196，揮棒明顯是跟不太上了，照這樣的速度本季能打出15轟就算了不起了。 美聯社

既然普荷斯看起來將跟A-Rod的命運一樣，與生涯700轟擦肩而過，那我們把焦點從他身上移開，接下來10年、甚至20年間，哪些其他的現役選手比較有機會達成這個數字？

攤開現役生涯全壘打榜，最接近普荷斯的幾名全壘打好手其實也都沒機會了。卡布雷拉（Miguel Cabrera，481轟）、安卡納西翁（Edwin Encarnacion，415轟）、克魯茲（Nelson Cruz，405轟）、布朗（Ryan Braun，344轟）、坎諾（Robinson Cano，325轟）等人，年紀都已超過36歲，進入生涯晚期或衰退期，而且距離700轟都還相當遙遠，因此成功追到紀錄的可能性不大。

所以我們必須從較為年輕且全壘打步調不慢的長打好手下手。邦茲、阿倫、魯斯三人在30歲以前，分別累積259轟、342轟、284轟，若以此為參考，「30歲以前揮出超過200轟」感覺像是一個基本的門檻。現階段，大聯盟未滿30歲的現役選手中，只有四人的全壘打數超過200支：楚奧特（Mike Trout，292支）、亞瑞納多（Nolan Arenado，230支）、哈波（Bryce Harper，222支）、馬查多（Manny Machado，211支），而他們也是最有機會挑戰700轟門檻的中生代球員。然而，平心而論，從打擊穩定性和全壘打砲火來看，真正有機會接近700轟的可能只有楚奧特。

未來最有機會挑戰生涯700轟的球員，應該算是普荷斯的隊友楚奧特，雖然他目前只有292轟，但打擊技巧還持續在顛峰狀態。 美聯社

另一個值得注意的中生代打者是史丹頓（Giancarlo Stanton）。現年30歲的他，生涯已累積311轟，進度看起來有在追逐700轟的軌跡上，但近兩年層出不窮的傷病問題大大減緩他的開轟速率。未來如果擺脫不了逐漸成形的「痛痛人」形象，恐怕很難在追逐700轟的馬拉松賽道上完賽，否則照理來講，他是再合適不過的人選，因為健康的史丹頓，揮棒力量在全聯盟數一數二，又是打擊技巧相當優質的打者。

最後看到的是更年輕的族群：25歲以下的長打好手。目前大聯盟唯一一位累積到百轟且於1995年後出生的球員，是道奇隊的貝林傑（Cody Bellinger），而他也是筆者認為年輕世代中，「生涯700轟率」最高的打者。貝林傑還很輕的年紀、很早就臻於成熟的打擊技術、易於產出全壘打的揮棒動作，都有助於他持續長期產出大量紅不讓。

道奇一壘手貝林傑生涯前三季就打出111轟，這讓他有個非常好的起步，未來充滿想像空間！ 美聯社

另一個有機會問鼎史詩紀錄的小將，是勇士隊的亞古納（Ronald Acuna Jr.）。亞古納現年不到23歲，卻已經揮出71支全壘打，趕進度趕得非常兇，以其年紀、身手全能度、揮棒爆發力、奔放性格來看，似乎有90年代全壘打巨星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的味道和他發跡時的影子，若能保持健康，不無可能成為史上第四位700轟俱樂部的成員。如果他能一直待在勇士，並且達成此目標，就能承繼下大學長阿倫的衣缽，成為勇士隊史第二位700轟級打者。

勇士外野手亞古納是像小葛瑞菲那樣天才型的五項全能球員，去年是他的第二個大聯盟球季，已經能打出41轟。 美聯社

儘管大聯盟現在處在一個全壘打滿天飛、全壘打率比過去任何時期都還要高的年代，但要累積到生涯700轟，仍是一件難如登天的事。除了要有高效率的開轟能力，更重要的是生涯得起步地早、長保健康，並且維持住非常人所能企及的打擊穩定性，才有可能辦到。此外，若沒有一些運氣，也是沒辦法達成的（今年的普荷斯就是血淋淋的案子）。

理性來看，上述這些球員，即便實力和成績已如此出色，但未來達到700轟的機率還是非常非常低。大聯盟150年的歷史也不過只出現三名700轟級的打者，因此接下來30年間如果能出現一個700轟俱樂部的新成員，都算是我們這一代球迷之福。