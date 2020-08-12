MLB／不甩川普禁令 TikTok仍與洋基簽下贊助合約

MLB紐約洋基與中國企業開發的影音分享應用程式（App）TikTok簽下贊助合約，即便這與美國總統川普對TikTok的立場有所衝突。

專門提供體育產業訊息的平台Sportico今天報導，北京字節跳動科技有限公司（ByteDance）開發的TikTok簽約贊助洋基。

根據川普（Donald Trump）6日簽署的行政命令，除非字節跳動公司在45天內出售TikTok，否則TikTok將無法在美國營運。

行政命令中提及，TikTok「有讓中國共產黨取得美國人民個人和財產資訊的威脅，恐使中國得以追蹤聯邦雇員和承包商的位置，對個人資訊建檔並用來勒索，以及從事商業間諜活動」。

據Sportico報導，若川普這道命令於下個月開始執行，洋基和TikTok的合約就會終止，否則贊助將再持續兩年。

Sportico提到，合約原始條款已研議了幾個月，內容包括在洋基球場展示TikTok品牌商標。

但洋基和其他所有MLB球隊一樣，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，都只能在沒有球迷的空盪球場中比賽。

根據報導，這筆交易將讓洋基每年進帳1000萬美元（約新台幣2.96億元），但目前不確定疫情是否導致金額調整。

TikTok極受青少年歡迎，這個群體也是MLB鎖定的群眾之一，因為與其他美國主流職業運動相比，MLB的觀眾群年紀偏大。