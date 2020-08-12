MLB／洛磯巴德擺脫投球失憶 相隔3355天再次救援成功
洛磯後援投手巴德（Daniel Bard）走過投球失憶症，先前獲通知進入開季名單，睽違7年重返大聯盟，今天在9局上半2出局上場關門，順利三振打者，拿下歷時超過3350天的第一個救援點。
洛磯本場對響尾蛇戰況膠著，前七局打完雙方2:2平手。8局下半局洛磯率先突破僵局，單局灌7安攻下6分，本以為8:2領先勝券在握，但響尾蛇九局上也反咬，單局連敲5安先要回4分，三壘手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）在2出局時又建功敲安、追到7：8剩1分差，此時還有追平分在三壘。
洛磯緊急派出巴德救援，面對響尾蛇代打佛特(Stephen Vogt)，最快球速飆到98mpg，在2好2壞後用滑球將他三振，幫球隊守下勝利，也拿下自2011年6月5日以來的首次救援成功，期間整整相隔了3355天。
巴德自2013年未曾登上大聯盟，受盡投球失憶症的折磨，曾在2017年宣佈退休，今年誓言東山再起，憑藉實力重返大聯盟舞台，本季他為洛磯出賽8場，主投9局送12次三振，防禦率3.00，拿下1勝0敗、1中繼、1救援成功，無疑是今年大聯盟最勵志的故事。
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