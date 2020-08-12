MLB／今日戰績表 洛磯布雷克蒙連15場安打成「五割男」

去年因傷只打18場的洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），現在又遭逢左大腿拉傷，得缺席3到4週。 史丹頓昨天在跑向二壘時感到大腿緊繃，雖然一開始還留在場上，但之後確認是大腿

2020-08-12 10:50