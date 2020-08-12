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MLB／今日戰績表 洛磯布雷克蒙連15場安打成「五割男」

聯合新聞網 / 整理
洛磯強打今天又敲出雙安，已經連續15場安打，總計68打數出現34支安打，打擊率正好是五成！ 美聯社
洛磯強打今天又敲出雙安，已經連續15場安打，總計68打數出現34支安打，打擊率正好是五成！ 美聯社

MLB今日戰績表

馬林魚 4:5(10局) 藍鳥

皇家 5:6(10局) 紅人

勇士 6:9 洋基

金鶯 10:9(10局) 費城人

小熊 7:1 印地安人

白襪 8:4 老虎

國民 2:1 大都會

光芒 8:2 紅襪

雙城 4:6 釀酒人

響尾蛇 7:8 洛磯

水手 2:4 遊騎兵

巨人 7:6(10局) 太空人

運動家 0:6 天使

教士 6:2 道奇

(疫情取消比賽不列入)

MLB明日賽程

01:10 白襪 vs. 老虎

03:10 響尾蛇 vs. 洛磯

04:10 運動家 vs. 天使

06:10 小熊 vs. 印地安人

06:37 馬林魚 vs. 藍鳥

06:40 皇家 vs. 紅人

07:05 勇士 vs. 洋基 (FOX體育1台、民視)

07:05 金鶯 vs. 費城人

07:10 雙城 vs. 釀酒人

07:10 巨人 vs. 太空人

07:10 國民 vs. 大都會

07:30 光芒 vs. 紅襪

09:05 水手 vs. 遊騎兵

09:40 教士 vs. 道奇

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人 疫情 體育 民視

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