MLB／今日戰績表 洛磯布雷克蒙連15場安打成「五割男」
MLB今日戰績表
馬林魚 4:5(10局) 藍鳥
皇家 5:6(10局) 紅人
勇士 6:9 洋基
金鶯 10:9(10局) 費城人
小熊 7:1 印地安人
白襪 8:4 老虎
國民 2:1 大都會
光芒 8:2 紅襪
雙城 4:6 釀酒人
響尾蛇 7:8 洛磯
水手 2:4 遊騎兵
巨人 7:6(10局) 太空人
運動家 0:6 天使
教士 6:2 道奇
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
01:10 白襪 vs. 老虎
03:10 響尾蛇 vs. 洛磯
04:10 運動家 vs. 天使
06:10 小熊 vs. 印地安人
06:37 馬林魚 vs. 藍鳥
06:40 皇家 vs. 紅人
07:05 金鶯 vs. 費城人
07:10 雙城 vs. 釀酒人
07:10 巨人 vs. 太空人
07:10 國民 vs. 大都會
07:30 光芒 vs. 紅襪
09:05 水手 vs. 遊騎兵
09:40 教士 vs. 道奇
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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