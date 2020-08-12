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MLB／大谷連3場雙安又盜壘 邦迪化身天使新王牌

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平4打數敲2安，還跑一次盜壘，助天使拿下二連勝。 美聯社
大谷翔平4打數敲2安，還跑一次盜壘，助天使拿下二連勝。 美聯社

天使今日主場面對運動家來犯，才說揮棒感覺越來越好的大谷翔平再敲雙安，還跑出一次盜壘成功，助天使以6:0完封運動家，本季首次2連勝。

大谷今任指定打擊，4局下次打席相中投手費爾斯（Mike Fiers）低角變速球，擊出右外野安打上一壘，隨後靠著普荷斯（Albert Pujols）再一棒一壘安打推進至二壘，再藉著捕手卡斯楚（Jason Castro）大棒一揮三分砲跑回本壘。

第5局再上打擊區，大谷再添一支右外野安打，之後更趁勢快腿盜上二壘，完成本季第2次盜壘成功。大谷8局下上場則是無緣再敲安，雖吞三振，但合計4打數有2支安打，連3場敲雙安，還外加1次盜壘，成天使2連勝功臣之一。

除大谷提供打擊火力，新任三壘手瑞登（Anthony Rendon）、古德溫（Brian Goodwin）、佛列契（David Fletcher）、卡斯楚(Jason Castro)都有開轟紀錄。至於先發投手邦迪（Dylan Bundy）表現也不遑多讓，主投7局僅挨4安，連兩場催出10次三振，是生涯第二次，防禦率降至1.57，收下第3場勝投。

邦迪連兩場飆出10K，儼然化身天使本季王牌。 法新社
邦迪連兩場飆出10K，儼然化身天使本季王牌。 法新社

事實上邦迪季前被金鶯交易至天使後，儼然化身天使本季王牌，最大的關鍵是減少投直球、增加變化球使用量，以今天為例，103球中只有23球是四縫線速球，滑球佔了35球最多，另外則是19球變速球、17顆伸卡球與9記曲球，合計讓打者揮空17次，其中滑球揮空9次、四縫線速球揮空4次、變速球也有4次，讓運動家打者留下不少愚蠢的揮空姿勢，而這樣的投球策略明顯奏效。

邦迪也表示目前感覺非常棒，「我的滑球和以前並沒有太大不同，但我開始學會運用速差，這是讓我變得更好的原因。」

教頭麥登(Joe Maddon)也不吝稱讚邦迪，「他終於投出符合外界期待的水準，事實上他本來就是很棒的投手，這絕對不是曇花一現，我們也實際看到他的球路非常銳利，讓打者一籌莫展。」

天使 運動家 大谷翔平 Albert Pujols

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