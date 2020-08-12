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MLB／洋基亂棒痛扁勇士 賈吉第9轟要回全壘打寶座

聯合新聞網 / 綜合報導
賈吉本季第9轟出爐，再度暫居全壘打王。 美聯社
賈吉本季第9轟出爐，再度暫居全壘打王。 美聯社

洋基強打賈吉（Aaron Judge）8月狀況好到不行，今日對上勇士又開轟，進帳本季第9支全壘打，幫助洋基終場以9:6痛扁勇士，並要回全壘打王寶座。

洋基今天上演煙火秀，1局下就靠著沃特（Luke Voit）3分砲先馳得點，因史坦頓（Giancarlo Stanton）受傷而擔任指定打擊的福特（Mike Ford），也在3局下一、二壘有人時，順勢補上一棒二壘安打，灌進2分，此時洋基以握有6:0的領先。

洋基並沒有因此手下留情，5局下賈吉再度敲下法槌，對右投威爾森（Bryse Wilson）夯出中外野全壘打，力道強勁直接打凹場外的汽車廣告看板，這一棒再讓比分擴大至7:0，更加穩定勝基，賈吉也喜收本季第9轟，同時進帳目前最多的20分打點。

賈吉再發威讓今天也建功的福特讚不絕口，直呼看他打球很有觀賞性，大概沒有人可以辦到了，同時讚許賈吉付出比平常人還要多的努力才能打出這麼驚人的表現。

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