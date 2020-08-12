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MLB／林子偉替補1打數吞K 張育成代守游擊無緣打擊
台灣旅美好手林子偉、張育成今日都有上場機會。林子偉對紅襪替補守游擊，另有一打數但吞三振；張育成也是代守游擊，只不過無緣站上打擊區。
今日紅襪對光芒，比賽在第7局便大勢已定，林子偉在第9局上場代守游擊，一次守備機會中，接中光芒筒香嘉智游擊方向滾地球，快傳一壘刺殺，順利完成守備。
9局下半林子偉擔任首位上場打者，跟光芒投手安德森（Nick Anderson）對決多球拼安打，無奈第5球揮棒落空吞三振，打擊率降至0.167，紅襪最後2:8輸球。
另一方面，印地安人主場與小熊的對決也遭大比分海放，印地安人老早在第6局就看不到車尾燈。張育成同樣9局上代守游擊一職，當時輪到小熊康崔拉斯（Willson Contreras）打擊，2好1壞擊出游擊方向滾地球。張育成抓準守備機會將球傳往二壘完成封殺，抓到該局第3個出局數，順利完成比賽，只可惜沒有打擊機會。
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