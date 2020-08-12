MLB／紅襪二壘手培拉薩表現差 美媒指林子偉機會增

林子偉邁入大聯盟第4年，今天之前今只上場5次，不過根據美媒報導，近期先發二壘手的低潮，對林子偉可能是一大利多。而他今天對戰光芒的比賽替補上場，1打數吞下三振。

紅襪二壘手培拉薩（Jose Peraza），近3場零安打，打擊率降至0.245，守備也出現問題，58次守備機會已經發生5次失誤，昨日對光芒同樣因為球沒處理好，導致紅襪第4局被逆轉。

波士頓地方媒體《WEEI》報導指出培拉薩當先發二壘不如預期，二壘的OPS不只是聯盟倒數第三，製造的雙殺次數也是位居聯盟末端。這樣的狀況也許會讓林子偉、阿勞茲（Jonathan Arauz）等人獲得更多機會，甚至有可能直接讓內野手查維斯（Michael Chavis）嘗試守二壘。

紅襪今天出戰光芒，林子偉再獲替補機會，先在九局上半接替守游擊，將日籍打者筒香嘉智的滾地球完成刺殺，九局下半上場打擊，可惜纏鬥5球後遭曲球吊中揮空三振。